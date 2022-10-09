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With the Oregon State football team (4-2, 1-2 Pac-12) defeating Stanford 28-27 on Saturday, BeaversEdge takes a look at the analytics, grades, and top performers from the win...

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