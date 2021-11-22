 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference
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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State HC Jonathan Smith as he recaps the win over Arizona State and looks ahead to Saturday's regular-season finale against the Oregon Ducks...

MORE: Snap Counts vs ASU | Following The Future: Playoff Week 2 | Mailbag: Rivalry Week Edition

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