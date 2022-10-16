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WATCH: Oregon State Football Talks Win Over Washington State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, linebacker John McCartan, defensive back Kitan Oladapo, and swiss-army-knife Jack Colletto as the quartet breaks down the 24-10 win over Washington State...

MORE: The 3-2-1: Oregon State Defeats WSU 24-10 | Highlights + Social Media Reaction | WATCH: BeaversEdge Breaks Down OSU's Win Over WSU

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