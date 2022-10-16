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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's Win Over WSU

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and writer Keenan Puncocher break down Oregon State's 24-10 win over Washington State!

MORE: The 3-2-1: Oregon State Defeats WSU 24-10 | Highlights + Social Media Reaction | WATCH: Oregon State Talks Win Over Washington State

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