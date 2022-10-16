News More News
{{ timeAgo('2022-10-16 00:20:51 -0500') }} football Edit

Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over WSU

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

With the Oregon State football team (5-2, 2-2 Pac-12) defeating Washington State 24-10 on Saturday evening, BeaversEdge.com recaps all the highlights and social media from the win!

MORE: The 3-2-1: Oregon State Defeats WSU 24-10 | WATCH: OSU Breaks Down Win vs WSU | WATCH: BeaversEdge Breaks Down WSU Win

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}