Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over WSU
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With the Oregon State football team (5-2, 2-2 Pac-12) defeating Washington State 24-10 on Saturday evening, BeaversEdge.com recaps all the highlights and social media from the win!
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