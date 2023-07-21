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WATCH: Oregon State Football At Pac-12 Media Day

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, wide receiver Anthony Gould, and safety Kitan Oladapo as the trio talks Pac-12 Media Day!

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Oregon State HC Jonathan Smith 

Wide Receiver Anthony Gould + Safety Kitan Oladapo

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