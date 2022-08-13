 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Fall Camp Scrimmage Interviews
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WATCH: Oregon State Fall Camp Scrimmage Interviews

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State wide receiver Silas Bolden and outside linebacker John McCartan as the duo breaks down all the action from Saturday's scrimmage...

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Oregon State WR Silas Bolden & OLB John McCartan

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