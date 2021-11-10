 Oregon State Defensive Coordinator; Trent Bray; Jaydon Grant; Andrzej Hughes-Murray
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WATCH: Oregon State Defense Talks DC Change, Previews Stanford

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State interim defensive coordinator Trent Bray, linebacker Andrzej Hughes-Murray, and defensive back Jaydon Grant as the trio talks about the DC change and previews Stanford...

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