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WATCH: Oregon State Defense Recaps Purdue, Previews Hawaii

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State defensive coordinator Tim Tibesar, linebacker Omar Speights, and defensive lineman Simon Sandberg as the trio recaps the Purdue performance and looks ahead to Hawaii...

MORE: Ta'Ron Madison Enters Transfer Portal | WATCH: Offense Recaps Purdue, Previews Hawaii

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