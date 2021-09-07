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WATCH: Oregon State Offense Talks Hawaii

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, tight end Teagan Quitoriano, and offensive lineman Joshua Gray as they recap the Purdue performance and look ahead to Hawaii on Saturday...

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