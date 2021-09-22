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WATCH: Oregon State Defense Previews USC

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State linebackers coach Trent Bray, linebacker Kyrei Fisher, and defensive lineman Keonte Schad as the trio preview the upcoming matchup against USC...

MORE: Oregon State Lands Florida OLB Andrew Chatfield | Update On USC's Quarterback Situation

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