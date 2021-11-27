 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Breaks Down Oregon Loss
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WATCH: Oregon State Breaks Down Oregon Loss

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, tight end Luke Musgrave, and defensive back Jaydon Grant as the trio breaks down the 38-29 loss to No. 11 Oregon...

MORE: RECAP: Oregon State Falls To Oregon 38-29

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