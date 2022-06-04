 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Baseball Talks Win Over New Mexico State
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WATCH: Oregon State Baseball Talks Win Over New Mexico State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham, first baseman Garret Forrester, and lefty pitcher Cooper Hjerpe as the trio talks about the 5-4 win over New Mexico State.

MORE: Beavers Beat Aggies 5-4 On Walkoff Walk | Beavers Land DL Transfer Joe Golden | Previewing OSU's First Visit Weekend Of June

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