 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Baseball Talks NCAA Tournament Selection
News More News
{{ timeAgo('2021-05-31 14:33:49 -0500') }} baseball Edit

WATCH: Oregon State Baseball Talks NCAA Tournament Selection

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Managing Editor
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State head coach Mitch Canham, pitcher Kevin Abel, and catcher Troy Claunch as the trio talks about being selected to the Fort Worth Regional...

MORE: Oregon State Headed To Fort Worth | Simi Valley HC Talks OSU QB Commit Travis Throckmorton

----

Talk about it inside The Dam Board

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught & @JaredHalus

• Subscribe to our YouTube page.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}