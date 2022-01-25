 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Baseball Previews 2022 Season
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WATCH: Oregon State Baseball Previews 2022 Season

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State baseball head coach Mitch Canham, Cooper Hjerpe, Wade Meckler, and Jacob Melton as the quartet previews the upcoming 2022 campaign...

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