 BeaversEdge - Starters as Recruits: Oregon State vs Stanford
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Starters as Recruits: Oregon State vs Stanford

Jared Halus • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@JaredHalus

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Oregon State is back home in search of their sixth win, this time against the Stanford Cardinal.

Below, BeaversEdge takes a look at how each team's starters stacked up as recruits ahead of today's contest.

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+ Kitan Oladapo & Jaydon Grant (OSU)

DEFENSIVE LINE

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