 BeaversEdge - Starters as Recruits: Oregon State vs Colorado
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Starters as Recruits: Oregon State vs Colorado

Jared Halus • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@JaredHalus

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Oregon State is on the road for the second week in a row in search of their sixth win of the season against Colorado.

Below, BeaversEdge takes a look at how each team's starters stacked up as recruits ahead of today's contest.

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