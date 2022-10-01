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WATCH: Oregon State Football Talks Utah Loss

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, wide receiver Anthony Gould, and defensive back Jaydon Grant as the trio talks about the 42-16 loss to Utah...

MORE: The 3-2-1: Oregon State Falls To 0-2 In Pac-12 Play |

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