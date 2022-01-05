 BeaversEdge - Oregon State WBB Games at California and Stanford Postponed
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Oregon State WBB Games at California and Stanford Postponed

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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CORVALLIS – The Oregon State women's basketball team's games against California and Stanford, originally scheduled for Friday and Sunday, have been postponed indefinitely due to COVID-19 issues within the Beaver program.

The Beavers are scheduled to host the Arizona schools next week.

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