 BeaversEdge - Oregon State vs. Oregon Men’s Basketball Game Postponed
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Oregon State vs. Oregon Men’s Basketball Game Postponed

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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CORVALLIS, Ore. – This Saturday’s Oregon State men’s basketball game against Oregon has been postponed due to COVID-19 protocols within the Ducks’ program. The Pac-12 contest was slated for a 7:30 p.m. tip at Gill Coliseum.

The Pac-12 Conference will work with the Oregon State and Oregon programs to reschedule the game for a later date.

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