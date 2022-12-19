PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

An incredible resource that BeaversEdge.com has at its disposal is PFF's snap counts list, which shows every player who saw snaps for Oregon State on offense and defense and how much they played.

Who played the most in the Beavers' 30-3 win over Florida? Read on to find out...

MORE: 10 Takeaways From OSU's Win Over Florida | WATCH: Oregon State Breaks Down Win Over Florida | Highlights + Social Media Reaction | BeaversEdge Reaction | RECAP - Beavers Cruise Past Florida