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{{ timeAgo('2022-12-17 18:15:46 -0600') }} football Edit

HIGHLIGHTS + SOCIAL MEDIA Reaction: Oregon State Defeats Florida In Vegas

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the No. 14 Oregon State football team defeating Florida 30-3 on Saturday afternoon in the Las Vegas Bowl for win No. 10, BeaversEdge recaps all the highlights and social media from the win!

MORE: WATCH: BeaversEdge Reaction | WATCH: Oregon State Breaks Down Win Over Florida | Highlights + Social Media Reaction | RECAP - Beavers Cruise Past Florida

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