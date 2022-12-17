HIGHLIGHTS + SOCIAL MEDIA Reaction: Oregon State Defeats Florida In Vegas
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With the No. 14 Oregon State football team defeating Florida 30-3 on Saturday afternoon in the Las Vegas Bowl for win No. 10, BeaversEdge recaps all the highlights and social media from the win!
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