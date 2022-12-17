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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's Las Vegas Bowl Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter as he breaks down Oregon State's Las Vegas Bowl win over Florida!

MORE: Highlights + Social Media Reaction From OSU's Win Over Florida | WATCH: Oregon State Breaks Down Win Over Florida

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