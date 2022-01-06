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With the Oregon State football team officially looking ahead to the 2022 campaign, BeaversEdge takes a look back at the top 10 highest-graded defenders via PFF from the 2021 season...

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Note: Defenders needed to see at least 100 total snaps for consideration