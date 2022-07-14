 BeaversEdge - Oregon State Baseball: Where Hjerpe, Melton, & Boyd Rank As Draft Prospects
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Oregon State Baseball: Where Hjerpe, Melton, & Boyd Rank As Draft Prospects

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the MLB Draft set to begin on July 17th, BeaversEdge takes a look at where some of Oregon State's top baseball prospects are ranked...

MORE: Edge Top 25 For 2022: No. 15 Jack Colletto | Who Could Be Oregon State's Next Commit? | Where Oregon State's 2023 Class Ranks

MLB.com (All Prospects) 

MLB.com
Player Position Rank

Cooper Hjerpe

LHP

34th (LINK)

Jacob Melton

OF

39th (LINK)

Justin Boyd

OF

153rd (LINK)

D1Baseball (College Only) 

D1Baseball 
Player Position Rank

Cooper Hjerpe

LHP

8th

Jacob Melton

OF

21st

Justin Boyd

OF

84th
Hjerpe is also ranked at the No. 1 collegiate lefty pitcher

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