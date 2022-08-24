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How Oregon State commits fared this past weekend: Aug 19-20

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Writer

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The 2022 season started for three of Oregon State's 2023 commitments this past weekend. Let's take a look at how they performed.

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It was a tough beginning to Chiles's senior season, Downey took an early 7-0 lead over Corona del Mar but would be outscored 41-3 the remainder of the game en route to a 41-10 loss. Chiles completed 12 of 18 passing attempts for 105 yards and one touchdown. He also had 77 rushing yards on 10 carries. Not a bad night at all for Chiles personally.

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