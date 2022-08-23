 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Football Meets The Media
News More News
{{ timeAgo('2022-08-23 16:56:44 -0500') }} football Edit

WATCH: Oregon State Football Meets The Media

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, linebacker Jack Colletto, receiver Anthony Gould, offensive lineman Joshua Gray, and linebacker Kyrei Fisher as they meet the media...

MORE: OSU LB Target Isaiah Chisom Sets Commitment Date | Fall Camp HQ | Updated Scholarship Chart | 5 OSU Commits Who Could Have Huge Senior Years

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

MORE: OSU LB Target Isaiah Chisom Sets Commitment Date | Fall Camp HQ | Updated Scholarship Chart | 5 OSU Commits Who Could Have Huge Senior Years

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}