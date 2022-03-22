 BeaversEdge - Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls
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Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (14-4, 4-2 Pac-12) taking 2-of-3 from Arizona State over the weekend, BeaversEdge.com gives you the latest national polls...

MORE: California QB Talks Oregon State Offer | A Closer Look at Oregon State's Quarterback Offers | OSU Baseball Sweeps Weekly Honors

Oregon State Baseball National Rankings (3/21)
Organization Rank +/- Full Top-25

D1Baseball.com

6th

-1

LINK

Baseball America

2nd

+1

LINK

Perfect Game

7th

+1

LINK

Collegiate Baseball

11th

-8

LINK

NCWBA

6th

-1

LINK

USA Today

6th

N/A

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