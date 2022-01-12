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WATCH: Oregon State WBB Previews Arizona

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State (7-3, 0-0) women's basketball head coach Scott Rueck, and forward Kennedy Brown as they preview the start of Pac-12 play against Arizona on Thursday...

MORE: Pac-12 Statement on CFP Expansion | Mailbag: Early Prediction; Injury Updates; Attrition | Three & Out: Oregon State's Biggest Needs On The Recruiting Trail

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