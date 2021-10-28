 BeaversEdge - WATCH: Oregon State WBB Media Day Interviews
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WATCH: Oregon State WBB Media Day Interviews

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Scott Rueck, forwards Ellie Mack, Kennedy Brown, Taya Corosdale, & Taylor Jones, and guard Talia von Oelhoffen as they preview the upcoming 2021-22 women's basketball season!

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