 BeaversEdge - WATCH: Oregon State WBB Interviews
News More News
{{ timeAgo('2021-12-30 09:21:30 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Oregon State WBB Interviews

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State HC Scott Rueck and forward Taya Corosdale as the duo meet the media to recap the Maui trip and look ahead...

MORE: Early Predictions: Who Will OSU's Starting RB Be In 2021? | Which Beavers Have Declared For The NFL Draft | Updated Scholarship Chart

Please note: Interviews took place before Colorado & Utah Postponements

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught & @JaredHalus

• Subscribe to our YouTube page.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}