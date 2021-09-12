 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Talks Hawaii Win
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WATCH: Oregon State Talks Hawaii Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, quarterback Chance Nolan, running back B.J. Baylor, and receiver Anthony Gould as the quartet talks the win over Hawaii.

MORE: 5 Takeaways From Oregon State's Win | Highlights + Social Media Reaction

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