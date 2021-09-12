 BeaversEdge - Highlights + Social Media Reaction: Oregon State Defeats Hawaii
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Highlights + Social Media Reaction: Oregon State Defeats Hawaii

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State football team earning its first win of the season against Hawaii at Reser Stadium on Saturday night, BeaversEdge.com recaps all the highlights and social media reaction from the win

MORE: RECAP: Beavers Beat Warriors 45-27

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