BeaversEdge - WATCH: Oregon State Spring Football Interviews Day 13

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football
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WATCH: Oregon State Spring Football Interviews Day 13
Brenden Slaughter
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BeaversEdge
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Hear from Oregon State coordinators Brian Lindgren & Tim Tibesar, receivers Champ Flemings and Silas Bolden, and defensive back Jaydon Grant as the quintet breaks down the 13th day of spring football.
MORE: 2022 Clackamas WR Miles Williams Talks OSU | MBB: Beavers Land 2021 SF Glenn Taylor
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