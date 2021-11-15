 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference
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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State HC Jonathan Smith as he meets the media to talk about the win over Stanford, bowl eligibility, Saturday's home finale against Arizona State, and much more!

MORE: Snap Counts: Who Played The Most vs Stanford | Following The Future: Playoffs Week 1 | OSU's Grades & Top Performers vs Stanford

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