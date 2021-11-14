PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

With the Oregon State football team (6-4, 4-3 Pac-12) knocking off Stanford 35-14 to reach bowl eligibility on Saturday, BeaversEdge.com dives into the analytics from the win!

MORE: How Oregon State Can Win the Pac-12 North | Slaughter's Take: OSU Finally Gets Over The Hump | 5 Takeaways | Recruit Reaction