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WATCH: Oregon State Football Talks Win Over Stanford

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, running back Damien Martinez, tight end Jermaine Terry, outside linebackers John McCartan and Drew Chatfield, and defensive back Kitan Oladapo following the 62-17 win over Stanford!

MORE: WATCH: BeaversEdge Breaks Down Win | Highlights + Social Media Reaction | RECAP - Beavers Cruise Past Stanford

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