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WATCH: Oregon State Football Talks Win Over Colorado

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, running back Damien Martinez, and linebackers Easton Mascarenas-Arnold and Drew Chatfield following the 26-19 win over Colorado!

MORE: Highlights + Social Media Reaction | RECAP - Beavers Bounce Back

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