 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Fall Camp Interviews Day 17
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WATCH: Oregon State Fall Camp Interviews Day 17

T.J. Mathewson & Brenden Slaughter
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, running back Deshaun Fenwick, and wide receiver Tyjon Lindsey as they met the media following day 17 of fall camp...

MORE: NUGGETS From Day 17 | Opponent Preview: Colorado

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