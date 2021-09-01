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WATCH: Oregon State Defense Talks Purdue

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State defensive coordinator Tim Tibesar, linebacker Avery Roberts, and defensive back Jaydon Grant as they talk about the challenges of the Purdue offense...

MORE: Opponent Preview: Oregon | Following The Future: Week 2

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