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WATCH: Oregon State Defense Recaps Hawaii, Previews Idaho

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State defensive coordinator Tim Tibesar, defensive lineman Cody Anderson, and outside linebacker Riley Sharp as the trio recap the defensive performance against Hawaii and look ahead to Idaho this weekend...

MORE: Updated Scholarship Chart | WATCH: Offense Recaps Hawaii, Previews Idaho

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