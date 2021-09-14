 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Offense Recaps Hawaii, Previews Idaho
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WATCH: Oregon State Offense Recaps Hawaii, Previews Idaho

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, quarterback Chance Nolan, and offensive lineman Brandon Kipper as the trio recap the Hawaii win and look ahead to Idaho...

MORE: Beavers In The NFL: Week 1 | Following The Future: Week 4

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