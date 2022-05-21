 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Baseball Talks UCLA Loss
News More News
{{ timeAgo('2022-05-21 00:26:25 -0500') }} baseball Edit

WATCH: Oregon State Baseball Talks UCLA Loss

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State head coach Mitch Canham and infielder/outfielder Justin Boyd as the duo talks about the 7-4 loss to UCLA...

MORE: Beavers Fall To Bruins In G2 | 2023 DE Brady Nassar Reacts to OSU OV | Recruiting Notebook

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube page.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}