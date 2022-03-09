 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Baseball Talks 9-1 Start
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WATCH: Oregon State Baseball Talks 9-1 Start

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham, Cooper Hjerpe, Travis Bazanna, & Justin Boyd as the quartet talks about the 9-1 start and looks ahead to Washington State this weekend...

MORE: Nuggets From Oregon State's Third Spring Practice | WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Talks Day 3 | Recruit Reactions To Oregon State's Big Weekend

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