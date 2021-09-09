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WATCH: Jonathan Smith Talks QB Battle, Previews Hawaii

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he talks about the quarterback competition and previews the home opener against Hawaii...

MORE: Beavers To Reveal Starting QB On Game Day | EDGE POD: Previewing Hawaii vs Oregon State

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