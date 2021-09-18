 BeaversEdge - WATCH: Jonathan Smith, Avery Roberts, & Omar Speights Talk Idaho Win
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WATCH: Jonathan Smith, Avery Roberts, & Omar Speights Talk Idaho Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State HC Jonathan Smith and linebackers Avery Roberts & Omar Speights as the trio talk the 42-0 win over Idaho...

MORE: 3-2-1: Oregon State Earns First Shutout Since '08 | Highlights + Social Media Reaction

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