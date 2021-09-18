 BeaversEdge - Highlights + Social Media Reaction: Oregon State Defeats Idaho
News More News
{{ timeAgo('2021-09-18 18:57:32 -0500') }} football Edit

Highlights + Social Media Reaction: Oregon State Defeats Idaho

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

With the Oregon State football team earning its second win of the season against Idaho at Reser Stadium on Saturday BeaversEdge.com recaps all the highlights and social media reaction from the win...

MORE: 3-2-1: Oregon State Earns Its First Shutout Since 2008 | Beavers Cruise Past Vandals 42-0

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught & @JaredHalus

• Subscribe to our YouTube page.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}