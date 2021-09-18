Highlights + Social Media Reaction: Oregon State Defeats Idaho
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With the Oregon State football team earning its second win of the season against Idaho at Reser Stadium on Saturday BeaversEdge.com recaps all the highlights and social media reaction from the win...
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