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WATCH: BeaversEdge Breaks Down 24-21 Loss To Washington

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and writer Keena Puncocher break down Oregon State's 24-21 loss to Washington in Seattle...

MORE: WATCH: Oregon State Breaks Down UW Loss | RECAP - OSU Falls To UW 24-21

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