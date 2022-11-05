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WATCH: Oregon State Talks 24-21 Loss To Washington

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, offensive lineman Jake Levengood, and linebacker Omar Speights following the 24-21 loss to Washington...

MORE: RECAP: Oregon State Falls To Washington 24-21 | BeaversEdge Breaks Down Oregon State's Loss To UW

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