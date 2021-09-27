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An incredible resource that BeaversEdge.com has at its disposal is PFF's snap counts list, which shows every player who saw snaps for Oregon State on offense and defense and how much they played.

Who played the most in the Beavers' 45-27 win over USC? Read on to find out...

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